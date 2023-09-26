Агропідприємства цьогоріч отримали 416 мільйонів грантової підтримки

За урядовою грантовою програмою підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" у поточному році вже 108 господарств отримали державну допомогу на суму майже 416 млн гривень на розвиток садів і теплиць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, на сади виплачено 336, 6 млн грн 92 господарству. Ще 16 отримали 79,3 млн гривень - на теплиці.

Зазначається, що за урядовою програмою ще 2 агропідприємствам виплатили 1,8 млн грн. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.

Від початку дії програми виплачено 465 млн грн 117 суб'єктам господарювання. Зокрема, майже 371,7 млн грн отримали 99 господарства на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 93,3 млн грн - 18 підприємців на теплиці. Повністю цього року виплатили гранти 85 господарствам.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг - можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проєкту. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 14 осіб на один гектар.