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Друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини
08:11 25.09.2023 |
У Туреччину прибув балкер Aroyat, завантажений українським зерном, - це друге судно, яке пройшло тимчасовим коридором через Чорне море.
Про це повідомляє France24, передає Укрінформ.
Балкер Aroyat під прапором Палау, завантажений 17 600 тоннами зерна, прямує до Єгипту.
За даними сервісів Marine Traffic та Vessel Finder, судно Aroyat перебувало біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю.
Як повідомлялося, 10 серпня Київ оголосив нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.
22 вересня з порту Чорноморська на Одещині вийшло судно Aroyat під прапором Палау з 17,6 тисячі тонн пшениці для Єгипту. Це другий балкер, що зайшов у порт та вийшов з нього тимчасовим коридором.
19 вересня з порту "Чорноморськ" вийшло судно Resilient Africa з 3 тис. т пшениці на борту. 21 вересня воно прибуло до протоки Босфор.
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