Фінансові новини
- |
- 25.09.23
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда
08:07 25.09.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда називає правильним рішення зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку, водночас заявив про наміри наростити його транзит через Польщу, щоб допомогти Україні та країнам, які потребують цього зерна, повідомляється в Х (колишній Твіттер) Канцелярії президента в неділю.
"Вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак потрібно водночас зробити все можливе, щоб транзит був якомога вищим", - сказав Дуда в коментарі польському телеканалу TVP1.
За його словами, у Польщі вже підготовлено транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може прослідувати територією Польщі та експортуватися туди, де воно необхідне. "Намагаємося допомагати Україні й тим країнам, які цієї допомоги потребують", - наголосив глава Польської держави.
"Завдяки праці наших фермерів ми забезпечуємо себе самостійно. Ми не потребуємо зерна з України. Їхні чудові врожаї під час війни майже не дійшли до країн, які справді їх потребували", - зазначив Дуда.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю
|Канада долучиться до навчання українців на F-16 - прем'єр
|Канада оголосила пакет допомоги обсягом $483 млн, у ньому 50 бронемашин
|Байден пообіцяв дати Україні "невелику кількість" ракет ATACMS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Місія МВФ починає дискусії з Україною у рамках підготовки до перегляду програми
|Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення
|Роздрібний товарообіг України за пів року зріс на 7,3%, – Держстат
|Промвиробництво в Україні за 6 міс.-2023 знизилося на 2,9% – Держстат
|На ЗАЕС пробурили десять свердловин для охолодження реакторів
|У МАГАТЕ підтвердили замінування росіянами Запорізької АЕС
Бізнес
|Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI
|Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама
|Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
|Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів
|У США заборону TikTok підтримали генпрокурори дев'яти штатів
|TikTok оштрафували на 345 мільйонів євро за порушення норм ЄС по обробці даних дітей
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині