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АНАЛІТИКА

Польща допоможе Україні наростити експорт свого зерна на зовнішні ринки, але свій залишить закритим - Дуда

 


Президент Польщі Анджей Дуда називає правильним рішення зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку, водночас заявив про наміри наростити його транзит через Польщу, щоб допомогти Україні та країнам, які потребують цього зерна, повідомляється в Х (колишній Твіттер) Канцелярії президента в неділю.

"Вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак потрібно водночас зробити все можливе, щоб транзит був якомога вищим", - сказав Дуда в коментарі польському телеканалу TVP1.

За його словами, у Польщі вже підготовлено транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може прослідувати територією Польщі та експортуватися туди, де воно необхідне. "Намагаємося допомагати Україні й тим країнам, які цієї допомоги потребують", - наголосив глава Польської держави.

"Завдяки праці наших фермерів ми забезпечуємо себе самостійно. Ми не потребуємо зерна з України. Їхні чудові врожаї під час війни майже не дійшли до країн, які справді їх потребували", - зазначив Дуда.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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