Україна вже експортувала понад 6 мільйонів тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 22 вересня 2023 року) експортувала 6,038 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, згідно із оприлюдненими даними, у нинішньому МР Україна вже експортувала 2,916 млн т пшениці, 596 тис. т ячменю, 0,6 тис. т жита та 2,506 млн т кукурудзи.

Для порівняння, за аналогічний період 2022/2023 МР Україна експортувала 7,235 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 2,451 млн т пшениці, 622 тис. т ячменю, 2,6 тис. т жита та 4,134 млн т кукурудзи.

Крім того, у 2023/2024 МР Україна вже експортувала 33,0 тис. т борошна (за аналогічний період 2022/2023 МР - 21,3 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала за минулий маркетинговий рік (із 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.