В Україні зібрали вже 37,4 мільйона тонн зернових та олійних

Українські аграрії станом на 22 вересня 2023 року зібрали вже 29,8 млн т зернових та зернобобових культур і 7,649 млн т олійних культур.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Укрінформ.

«Українські аграрії завершили збирання культур ранньої зернової групи та продовжують обмолот пізніх зернових та технічних культур. Наразі намолочено 37,4 млн тонн нового врожаю», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зернових та зернобобових культур зібрано із площі 6,841 млн га. При врожайності 43,6 ц/га намолочено 29 800,1 тис. т зерна.

Так, станом на 22 вересня намолочено 22,2 млн т пшениці зі 4,7 млн га, (врожайність - 47,3 ц/га), 5,9 млн т ячменю зі 1,5 млн га (врожайність - 39,0 ц/га), 396,8 тис. т гороху зі 154 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га), 182,5 тис. т кукурудзи зі 40,6 тис. га (врожайність - 44,9 ц/га), 138,2 тис. т гречки зі 96,9 тис. га (врожайність - 14,3 ц/га) та 125,3 тис. т проса зі 58,6 тис. га (врожайність - 21,4 ц/га).

Інших зернових та зернобобових культур зібрано 905 тис. т зі 297 тис. га.

Збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено 7649 тис. тонн. Зокрема, аграрії вже зібрали 4 млн т насіння ріпаку зі 1,4 млн га (врожайність - 28,7 ц/га), 2,4 млн т насіння соняшнику зі 1,1 млн га (врожайність - 21,8 ц/га), 1,3 млн т сої з 504 тис. га (врожайність - 25,2 ц/га).

Триває збір цукрових буряків. Їх зібрано 1,5 млн т із 32,3 тис. га (врожайність - 451,7 ц/га). Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано до 80,5 млн т зернових та олійних.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано до 80,5 млн т зернових та олійних.