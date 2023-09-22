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СОТ опублікувала позови України проти Польщі, Угорщини та Словаччини за заборони на експорт українського зерна
11:41 22.09.2023 |
Світова організація торгівлі оприлюднила 21 вересня запит України на процедуру врегулювання спору після того, як Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт низки українських сільськогосподарських товарів.
Як пише Bloomberg, запит України на консультації є першим формальним кроком у тривалому процесі вирішення суперечок у СОТ і може перерости в першу справу в організації, коли Україна виступатиме позивачем проти членів ЄС.
Згідно з копіями скарг, оприлюднених на сайті СОТ, Україна стверджує, що заборони порушують різні положення угоди СОТ про сільське господарство та Генеральної угоди про тарифи та торгівлю.
Три країни мають 60 днів для початку консультацій з Україною. Якщо це не вирішить проблему, Київ може вимагати створення комісії СОТ.
Перш ніж справа пройде через систему вирішення суперечок СОТ, може знадобитися кілька років. Навіть якщо Україна виграє суперечку, три інші країни можуть теоретично накласти вето на його результат, оскарживши рішення в апеляційному органі СОТ.
Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн ЄС.
Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.
Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м'ясом.
У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).
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