Друге судно з зерном вийшло з українського порту тимчасовим коридором

З українського порту тимчасовим коридором вийшло ще одне судно з зерном. Це вже друге судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Другий корабель завантажений українським зерном вийшов, з порту Чорноморськ, на тлі того, як Київ кидає виклик морській блокаді", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних сервісу відстеження руху суден, зібраних Bloomberg, судно Aroyat вказало Єгипет як пункт призначення. Це судно слідує за іншим судном - Resilient Africa, що вже пройшло через Босфор після завантаження зерном у Чорноморську.

Ці судна прибули до Чорноморська на вихідних.

Пізніше відповідну інформацію підтвердив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Судно Aroyat (прапор Палау) з 17,6 тис тонн українськоі пшениці для Єгипту вийшло з порту Чорноморськ», - йдеться в повідомленні.

Кубраков зауважує, що це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукціі для краін Азії.

Екіпаж судна складають громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Як повідомляв Укрінформ, дія угоди про продовження «Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яку уклали Україна, Організація Об'єднаних Націй та Туреччина у липні 2022 року, завершилась 18 липня 2023 року. Аналогічну угоду уклали ООН, Туреччина та Росія.

Російська сторона 17 липня 2023 року направила Туреччині, Україні та ООН свої заперечення щодо продовження "зернової угоди" та де-факто припинила її дію.

Україна 10 серпня голосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути в першу чергу використовуються для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.