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АНАЛІТИКА

Наступні переговори щодо експорту збіжжя до Польщі відбудуться наступного тижня – Сольський

 

Україна почала конструктивно обговорювати із польською стороною деталі нашої пропозиції щодо експорту аграрної продукції. Наступної середи запланована ще одна розмова профільних міністрів України і Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на Мінагро, про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи сьогоднішню телефонну розмову із міністром сільського господарства Республіки Польща Робертом Телусом.

«Важливо, що ми почали конструктивно обговорювати деталі нашої пропозиції. У польського міністра є питання, як все це буде працювати. Очевидно, що треба надати польській стороні додаткові матеріали, за якими міністр підготує свої питання. Наступної середи на 9:00 у нас запланований трохи ширший дзвінок», - зазначив Сольський.

Він також додав, що наразі триває кропітка робота над тим, щоб підготувати таке рішення щодо експорту української агропродукції, «за яке нам не буде соромно перед нашими аграріями». Зі свого боку, польська сторона має отримати таку пропозицію, з якою вона «матиме що сказати» своїм агровиробникам.

«Цей процес очевидно займе не дні, а дещо більший час. І я щиро сподіваюся, що польська сторона також не в тому настрої, щоб все затягувати. Але без додаткових розмов не обійтися», - зауважив Сольський.

Як повідомлялося, вже три країни ЄС, які ввели національні заборони на експорт української агропродукції - Польща, Румунія та Болгарія, - готові розглядати механізм спільної верифікації та погодження постачання, запропонований Україною. Сьогодні відбулася телефонна розмова профільних міністрів України і Польщі, під час якої вони домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: Польща
 

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