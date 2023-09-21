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АНАЛІТИКА

Польський міністр прокоментував переговори з Україною щодо зерна

 

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус прокоментував переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським щодо імпорту агропродукції.

Про це Телус розповів у коментарі PAP, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, польський міністр зазначив, що розповів Сольському про те, що українське звернення до СОТ "шкодить нашим відносинам".

"Але ми завжди готові до розмови, але інтерес польського фермера для нас передусім", - сказав він.

Телус також додав, що "радий, що Україна нарешті заговорила з нами, а не з Німеччиною чи ЄС через наші голови".

Раніше українське Міністерство аграрної політики та продовольства поінформувало, що Польща обіцяє вивчити український план експорту агропродукції.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку - для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
Ключові теги: Польща
 

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