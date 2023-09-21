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Словаччина заявила, що Україна пообіцяла не скаржитись на неї у СОТ
13:35 21.09.2023 |
У Міністерстві сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини заявили, що завдяки прогресу у зернових переговорах між Києвом та Братиславою Україна пообіцяла не скаржитись на Словаччину у СОТ та не забороняти імпорт словацьких продуктів.
Про це словацькому агентству TASR заявила представниця департаменту комунікацій міністерства Крістіна Юрічкова, пише "Європейська правда".
"Міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Словацької Республіки Йозеф Біреш оцінив онлайн-зустріч з українським міністром у середу як конструктивну, оскільки вони домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій", - сказала Юрічкова.
За її словами, поки ця система не буде запущена і протестована на повну функціональність, заборона на імпорт чотирьох товарів з України, яку уряд Словаччини затвердив з 16 вересня до кінця 2023 року, залишається в силі.
За словами Юрікової, аграрний міністр Біреш попросив свого українського колегу припинити всі дії, пов'язані з процедурою проти Словаччини у СОТ, про яку оголосила Україна, а також відкликати заяви про зупинку імпорту агропродукції зі Словаччини в Україну. "Міністр Сольський пообіцяв припинити ці кроки з 20 вересня", - додала вона.
Після зустрічі 20 вересня стало відомо, що Словаччина вже вивчає запропонований Україною план щодо експорту сільськогосподарської продукції і вважає його потенційно прийнятним.
Міністри домовилися якнайшвидше допрацювати план, а також координувати ситуацію.
Україна офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ після того, як три держави запровадили односторонні заборони на імпорт з України чотирьох видів агропродукції.
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