Фінансові новини
- |
- 21.09.23
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща обіцяє вивчити український план експорту агропродукції
13:29 21.09.2023 |
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту української агропродукції в Польщу.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Як йдеться у повідомленні, польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.
Зазначають, що міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.
Наголошується, що сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.
Українське відомство також анонсує наступні переговори найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.
Напередодні у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи виклик українського посла до польського МЗС, закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції.
Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку - для захисту їхніх внутрішніх ринків.
Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
|Чому Київ обрав не найкращий варіант протидії зерновій блокаді
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про посилення фінмоніторингу та реєстр PEP
|Рада фактично скасувала висновок Держаудитслужби щодо військових закупівель
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту
У РУБРИЦІ
|Роздрібні ціни на автогаз повзуть угору
|Ціни на нафту перейшли до впевненого зростання на новинах про обмеження РФ експорту бензину і дизпалива
|Чи буде бензин коштувати 60 гривень за літр та від чого це залежить
|Перше судно із зерном з України прибуло до Босфору
|Рада обмежить ставки за мікрокредитами на рівні 3880% річних
|У період з 20 по 21 вересня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 16 копійок – до 54,65 грн/л
|Словаччина заявила, що Україна пообіцяла не скаржитись на неї у СОТ
Бізнес
|Alibaba має намір інвестувати 2 мільярди доларів у нові центри в Туреччині
|Нова iOS 17 вийшла офіційно: 10 нових функцій, які з'являться у власників iPhone
|Бойовий робот THeMIS став першою європейською системою озброєння з інтегрованими дронами-камікадзе еміратського виробництва
|Metl ─ велосипедні шини за ціною $500, що виготовлені з розробленого в NASA матеріалу та мають ефект пам'яті форми
|Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg
|Комітет Сенату США взявся за Маска і роботу Starlink в Україні
|Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми