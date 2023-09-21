Польща обіцяє вивчити український план експорту агропродукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту української агропродукції в Польщу.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як йдеться у повідомленні, польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього.

Зазначають, що міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Наголошується, що сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Українське відомство також анонсує наступні переговори найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи виклик українського посла до польського МЗС, закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції.

Нагадаємо, на тлі зернової кризи Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур - пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку - для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.