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АНАЛІТИКА

Аграрії вже відновили роботи на 120 тисяч гектарів розмінованих земель: це третина від плану

23:33 20.09.2023 |

Новини АПК

 

З початку 2023 року урядові та неурядові оператори обстежили понад 200 тис га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування, з них уже використовуються аграріями 120 тисяч га.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"Є 200 тисяч гектарів обстежених з початку року земель сільськогосподарського призначення. Це значний результат та значні темпи роботи. Особливо важливо, що понад 120 тисяч гектарів обстежених та розмінованих земель вже використовується сільгоспвиробниками.

Повернення земель сільгосппризначення до економічної експлуатації, відновлення економічного життя на звільнених територіях і є головною метою плану першочергового розмінування сільгоспземель, на досягнення якої ми працюємо", - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

При цьому план заходів із розмінування земель сільгосппризначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в господарську експлуатацію понад 470 тис га найбільш цінних сільськогосподарських угідь.
За матеріалами: Економічна правда
 

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