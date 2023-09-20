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Експорт агропродукції: Угорщина вивчає запропонований Україною план
23:27 20.09.2023 |
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів чергову онлайн-зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем.
Як передає Укрінформ, про це повіломила пресслужба Мінагрополітики.
"Сторони обговорили питання співпраці, зокрема, вивезення українських зернових територією Угорщини. Крім того, плани та наступні кроки щодо врегулювання ситуації навколо експорту української агропродукції", - йдеться у повідомленні.
За словами Надя, Угорщина продовжує аналізувати ситуацію щодо експорту української агропродукції та вивчить план дій, наданий Україною.
Як повідомлялось, 15 вересня 2023 року Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на ввезення аграрної продукції з України. При цьому в Єврокомісії зазначили, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах.
Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Після цього Україна подала до СОТ позови проти цих країн.
У Мінагрополітики 19 вересня повідомили, що Кабінет Міністрів схвалив нову процедуру експорту кукурудзи, ріпаку, соняшнику та пшениці, відповідно до якої потрібно отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики, щоб постачати ці культури до п'яти держав - членів Європейського Союзу, що межують з Україною.
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