Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарські фермери згортають протест – погодилися на угоду від уряду

 

Болгарські фермери погодилися на умови, запропоновані урядом у зв'язку з їхніми протестами проти ввезення українського зерна, та згортають протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БГНЕС.

Фермери привітали запропонований їм меморандум і припинять протести.

Серед пунктів, які наводять у ЗМІ - продовження заборони на імпорт українського соняшника до того часу, коли в країні вичерпається запас цієї продукції з врожаю 2022-2023 років та перемовини з Брюсселем про недопуск української продукції обсягом понад 10% об'ємів власного виробництва.

Також йдеться про державну допомогу фермерам у зв'язку з негативними економічними наслідками через війну в Україні з визначеними термінами.

Нагадаємо, минулого тижня парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт української агропродукції після її завершення на рівні ЄС.

Фермери та власники переробних підприємств після того вивели на дороги техніку на знак протесту. Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков звинуватив у підбурюванні протестів російську пропаганду.
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1394
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8248  0,02 0,05 38,6196  0,09 0,22
EUR 40,5920  0,01 0,01 41,5256  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес