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Болгарські фермери згортають протест – погодилися на угоду від уряду
18:01 20.09.2023 |
Болгарські фермери погодилися на умови, запропоновані урядом у зв'язку з їхніми протестами проти ввезення українського зерна, та згортають протести.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє БГНЕС.
Фермери привітали запропонований їм меморандум і припинять протести.
Серед пунктів, які наводять у ЗМІ - продовження заборони на імпорт українського соняшника до того часу, коли в країні вичерпається запас цієї продукції з врожаю 2022-2023 років та перемовини з Брюсселем про недопуск української продукції обсягом понад 10% об'ємів власного виробництва.
Також йдеться про державну допомогу фермерам у зв'язку з негативними економічними наслідками через війну в Україні з визначеними термінами.
Нагадаємо, минулого тижня парламент Болгарії підтримав скасування заборони на імпорт української агропродукції після її завершення на рівні ЄС.
Фермери та власники переробних підприємств після того вивели на дороги техніку на знак протесту. Міністр транспорту Болгарії Тодор Гвоздейков звинуватив у підбурюванні протестів російську пропаганду.
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