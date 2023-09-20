У Польщі кажуть про виявлення шкідливих речовин в українському зерні

Верховна контрольна палата Польщі провела розслідування щодо імпорту українського зерна і заявила про виявлення шкідливих речовин у продукції з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Посилаючись на дані Головного ветеринарного лікаря, палата стверджує, що з 73 зразків зерна, імпортованого з України, сальмонела була виявлена в 17, пестициди - ще в 17, ГМО - в 11 і міотоксини - в шести. В інших були також виявлені ртуть, кадмій, свинець і залізо.

З січня по травень 2023 року шкідливих речовин Польща знайшла у 35% відібраних зразків.

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