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АНАЛІТИКА

У Польщі кажуть про виявлення шкідливих речовин в українському зерні

 

Верховна контрольна палата Польщі провела розслідування щодо імпорту українського зерна і заявила про виявлення шкідливих речовин у продукції з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Посилаючись на дані Головного ветеринарного лікаря, палата стверджує, що з 73 зразків зерна, імпортованого з України, сальмонела була виявлена в 17, пестициди - ще в 17, ГМО - в 11 і міотоксини - в шести. В інших були також виявлені ртуть, кадмій, свинець і залізо.

З січня по травень 2023 року шкідливих речовин Польща знайшла у 35% відібраних зразків.

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Україна звернулась до СОТ з проханням про консультації через агроембарго країн ЄС та готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини.

Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Торговий представник України Тарас Качка напередодні заявляв, що Україна готова запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

У відповідь польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".
Ключові теги: Польща
 

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