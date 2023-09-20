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Україна сподівається, що забороняти імпорт польських овочів не доведеться – торгпред
13:41 20.09.2023 |
Заступник міністра економіки і торгівлі та торговий представник України Тарас Качка висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати торговельне ембарго проти Польщі.
Про це він сказав RMF 24, повідомляє "Європейська правда".
"Я очікую, що ми не будемо вводити ембарго (на польські продукти харчування. - Ред.). Це останній пункт у плані дій, який ми приймаємо", - заявив заступник міністра економіки і торгівлі України.
Качка запевнив, що першим пунктом плану України є пошук домовленості з Польщею.
"Ми представили механізм спільного контролю за цими чотирма зерновими продуктами, щоб забезпечити інтереси польських фермерів. Ми відходимо від загальної заборони. Польща вирішуватиме, скільки зерна пускати на свій ринок", - сказав Качка.
Він сподівається, що цей крок допоможе відновити торговельні відносини та врахує інтереси фермерів у Польщі.
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"Цей механізм український уряд запровадив учора. Ми говорили про це з Євросоюзом, Болгарією та іншими країнами. Болгарія та Румунія кажуть, що це хороша ідея" , - зазначив Качка.
За його словами, Київ все ще чекає реакції польської влади на цю пропозицію.
"Якщо українець хоче продати, наприклад, кукурудзу в Польщу, він звертається до Міністерства економіки, я звертаюся до Польщі, чи є рішення: впускаємо. Ні, то ні. Це ручне управління, але воно дозволяє відійти від загальних заборон", - пояснив він.
Качка напередодні в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив, що Україна готова запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі у відповідь на односторонні обмеження Польщі, Угорщини і Словаччини.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".
Президент Володимир Зеленський на Генеральній асамблеї ООН у вівторок зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
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