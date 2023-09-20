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Моравецький не виключає накладення ембарго на чергові агропродукти з України
13:12 20.09.2023 |
Глава польського уряду Матеуш Моравецький застеріг, що Польща накладе ембарго на чергові агропродукти з України, якщо українська влада підійматиме градус напруги у суперечці навколо збіжжя.
Про це Моравецький заявив в ефірі Polsat News, відповідаючи на запитання щодо ставлення Варшави до планів Києва по запровадженню ембарго на імпорт польських овочів до України як дзеркального кроку на ембарго українського збіжжя до РП, передає Укрінформ.
"Я попереджаю українську владу: якщо вони загострюватимуть цей конфлікт таким чином, то ми додаватимемо чергові продукти (з України - ред.) під заборону на ввезення на територію Польщі",- заявив Моравецький.
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Він зазначив, що Польща зробила дуже багато для України, яка бореться з російським агресором, а тому очікує від Києва "на розуміння інтересів Польщі".
"Це означає, що, звичайно, ми поважаємо всі проблеми з українського боку, але для нас найважливішими є інтереси нашого фермера, інтереси польського аграрного сектору",- підкреслив голова Ради міністрів РП.
Він підкреслив, що Польща не погоджується на жодні позови, які спрямовуються проти Варшави (скарга України в СОТ - ред.). Він додав, що це означає "нерозуміння з боку України, наскільки польський аграрний ринок був дестабілізований" (українським збіжжям - ред.).
Моравецький наголосив, що польська влада поступила правильно, запровадивши одностороннє ембарго на польське збіжжя.
Як відомо, у травні 2023 року Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.
Єврокомісія оголосила 15 вересня, що ЄС не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зерна. Після цього Польща, Угорщина та Словаччина заявили про рішення одноосібно блокувати імпорт української агропродукції та припинили участь у Координаційній платформі, яка була створена під егідою ЄК для розв'язання цього питання.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна обмежить імпорт із Польщі й Угорщини, якщо ці країни не скасують ембарго на зерно.
Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко заявила 18 вересня, що відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі, Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в межах СОТ.
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