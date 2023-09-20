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Болгарія збирається заборонити імпорт насіння соняшнику з України
09:59 20.09.2023 |
Прем'єр Болгарії Микола Денков оголосив про плани найближчим часом припинити імпорт насіння соняшнику з України після рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.
Як пише "Європейська правда", про це він заявив після кількагодинних переговорів з протестуючими проти імпорту української агропродукції фермерами, повідомляє БНР.
За словами прем'єра, імпорт насіння українського соняшнику продовжиться, як тільки його квота буде узгоджена з Києвом. Він додав, що питання квоти обговорить зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.
"Я зараз буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика та про що йде мова. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України", - наголосив Денков.
Він також запевнив, що поки що не було виявлено жодних порушень вимог щодо якості сільськогосподарської продукції, яка імпортується з України.
Зі свого боку, міністр фінансів Асен Василєв уточнив, що імпорт насіння соняшнику з України буде дозволений за наявності чітких обсягів, які були узгоджені між фермерами та переробною промисловістю.
"Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом з міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників", - сказав Денков.
Водночас фермери заявили, що рішення про припинення протестів вони ухвалять тоді, коли учасники протестів побачать і схвалять зобов'язання, взяті на себе владою.
Раніше повідомлялося, що у понеділок фермери та власники переробних підприємств у Болгарії вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.
У суботу напруга між урядом і фермерами загострилася після того, як Денков назвав деяких протестувальників терористами.
Національні збори Болгарії у минулий четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.
У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
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