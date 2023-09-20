Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Болгарія збирається заборонити імпорт насіння соняшнику з України

 

Прем'єр Болгарії Микола Денков оголосив про плани найближчим часом припинити імпорт насіння соняшнику з України після рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив після кількагодинних переговорів з протестуючими проти імпорту української агропродукції фермерами, повідомляє БНР.

За словами прем'єра, імпорт насіння українського соняшнику продовжиться, як тільки його квота буде узгоджена з Києвом. Він додав, що питання квоти обговорить зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

"Я зараз буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика та про що йде мова. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України", - наголосив Денков.

Він також запевнив, що поки що не було виявлено жодних порушень вимог щодо якості сільськогосподарської продукції, яка імпортується з України.

Зі свого боку, міністр фінансів Асен Василєв уточнив, що імпорт насіння соняшнику з України буде дозволений за наявності чітких обсягів, які були узгоджені між фермерами та переробною промисловістю.

"Що стосується іншої продукції, то зараз також ведуться переговори між Єврокомісією та Україною разом з міністрами сільського господарства країн-членів ЄС про те, чи можуть бути включені інші продукти, про які йшлося у першому пункті вимог протестувальників", - сказав Денков.

Водночас фермери заявили, що рішення про припинення протестів вони ухвалять тоді, коли учасники протестів побачать і схвалять зобов'язання, взяті на себе владою.

Раніше повідомлялося, що у понеділок фермери та власники переробних підприємств у Болгарії вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не продовжувати надзвичайні заходи, що забороняють імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

У суботу напруга між урядом і фермерами загострилася після того, як Денков назвав деяких протестувальників терористами.

Національні збори Болгарії у минулий четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
Ключові теги: Болгарія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1540
  0,1609
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8248  0,02 0,05 38,6196  0,09 0,22
EUR 40,5920  0,01 0,01 41,5256  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес