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Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред
19:12 19.09.2023 |
Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.
Про це український урядовець сказав в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".
Качка заявив, що після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і саме тому Київ подав звернувся до Світової організації торгівлі.
Відтоді, за його словами, українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів - борошно та зерновий шрот.
"Головна причина для нас - довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", - підкреслив Качка.
Він пояснив, що Україна пішла на цей крок, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.
Качка додав, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.
Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.
Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.
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