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АНАЛІТИКА

Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред

 

Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

Про це український урядовець сказав в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Качка заявив, що після п'яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і саме тому Київ подав звернувся до Світової організації торгівлі.

Відтоді, за його словами, українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів - борошно та зерновий шрот.

"Головна причина для нас - довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", - підкреслив Качка.

Він пояснив, що Україна пішла на цей крок, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

Качка додав, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.
Ключові теги: Польща
 

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