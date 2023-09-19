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Світові ціни відреагували на перше судно з зерном, яке вийшло з чорноморського порту України
16:53 19.09.2023 |
Світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Перше судно із зерном за більш ніж два місяці вийшло з одного з чорноморських портів України, оскільки Київ прагне кинути виклик морській блокаді Росії після провалу угоди про безпечний прохід. Ціни на пшеницю впали", - йдеться в повідомленні.
Так, ф'ючерси на пшеницю 19 вересня, подешевшали на 1,3% до 5,84 долара за бушель.
Проте, як зазначає видання, поки зарано говорити про якийсь суттєвий вплив такого "відкриття коридору".
"Ринок очікує відповіді від Москви, яка заявила, що розглядатиме будь-які кораблі, що прямують до портів України, як такі, що потенційно несуть зброю. У серпні російський військово-морський флот обстріляв судно, щоб змусити його зупинитися для перевірок", - пише Bloomberg.
Нагадуємо:
Судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці 19 вересня, вийшло з порту Чорноморськ і рухається в напрямку Босфору.
У серпні російські військові обстріляли цивільне судно в одеському порту. Ворожим намірам завадила лише ефективність української ППО.
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