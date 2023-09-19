Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Польщі заявили, що не змінять рішення щодо українського зерна

 

Польська влада вважає, що заборона на імпорт українського зерна є виправданою. У Польщі не дозволять дестабілізувати аграрний ринок країни.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За його словами, Польща у будь-якому разі буде допомагати Україні у війні проти Росії. Він зауважив, що поразка України у війні буде також поразкою Польщі. Однак питання імпорту зерна не може бути аргументом в інших питаннях.

"Ми вважаємо, що наші дії щодо заборони імпорту українського зерна є виправданими. Ми не дозволимо порушити аграрний ринок Польщі. Ми не змінюємо своєї думки з цього приводу і будемо вживати заходів для захисту польських фермерів", - сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії.

Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. Це пов'язано з тим, що імпорт українського зерна у перерахованих вище країнах сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало масове невдоволення у фермерів.

Вибори у Польщі

Варто зауважити, що такий скандал стався в країні на тлі майбутніх парламентських виборів у Польщі. У них бере участь як чинна правляча партія "Право і справедливість", так і "Громадянська платформа".

Вибори відбудуться 15 жовтня 2023 року. На них буде обрано 560 членів Національних зборів (парламенту) - 460 депутатів Сейму (нижня палата) та 100 членів Сенату (верхня палата).

Нагадаємо, раніше влада Польщі вирішила продовжити обмеження на імпорт українського зерна.

Україна у відповідь подає позов до Світової організації торгівлі, оскільки вважає, що Варшава зробила це в інтересах передвиборчого політичного популізму.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9931
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на 15.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес