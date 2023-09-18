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АНАЛІТИКА

У порту «Рені» кількість суден за п'ять днів збільшилася в 3,1 раза

19:27 18.09.2023 |

Новини АПК

 

Кількість суден у порту "Рені" (Одеська обл.) у понеділок, згідно з даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, збільшилася до 56 проти 18 минулого тижня, очікується прибуття 10 суден.

Окрім того, цього самого дня в порту "Ізмаїл" (Одеська обл.) налічувалося 74 судна проти 68 минулої середи. Очікується прибуття 36 суден.

Водночас 15 вересня в порту "Ізмаїл" перебувало 41 судно, у порту "Рені" - 11 суден.

Для порівняння: у російському порту "Новороссийск" кількість суден практично не змінилася - 117 цього понеділка проти 124 минулої середи, очікується прибуття 57 суден.

Порти Великої Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи роботи не відновили.

У порту "Чорноморськ" (Одеська обл.) 16 вересня під приймання було відшвартовано балкери AROYAT і RESILIENT AFRICA з майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії. Вони досягли порту поза межами "зернового коридору".

Раніше повідомлялося, що через накопичення вагонів із вантажами в напрямку порту "Ізмаїл", що відбувається внаслідок припинення роботи під час повітряних тривог, "Укрзалізниця" запровадила додаткові конвенційні запити на адресу одержувачів вантажів у порту.

Під час наради 7 вересня представник Одеської залізниці повідомив, що через повітряні тривоги та обстріли тільки з початку вересня порт "Ізмаїл" втратив 17 повноцінних годин роботи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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