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АНАЛІТИКА

Прибутки українських агропідприємств торік скоротились у 2,7 раза - ІАЕ

16:58 18.09.2023 |

Новини АПК

 

За підсумками 2022 року чистий прибуток підприємств сільського, лісового та рибного господарства становив 87,1 млрд грн, що у 2,7 разів менше ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.

В ІАЕ зазначили, що це найвищий за фізичними обсягами показник серед усіх видів економічної діяльності, але у 2,7 рази менший проти рекордного рівня 2021 року.

Галузь стала однією з чотирьох, що зберегли позитивний фінансовий результат в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та забезпечила найвищу рентабельність операційної (20,3 %) та всієї (13,6 %) діяльності в умовах війни та безпрецедентних перешкод щодо реалізації і особливо експорту продукції, зауважив науковець.

Попри те, що галузь зазнала відчутних втрат в результаті військової агресії, 78,4 % її підприємств змогли забезпечити позитивний фінансовий результат.

Частка збиткових агропідприємств зросла з 11,7 % у 2021 році до 21,6 % торік, але є найменшою серед усіх видів економічної діяльності.

"В умовах суттєвого скорочення обсягів виробництва та позитивних очікувань обсягів врожаю 2023 року це дає підстави сповідатися на відновлення довоєнних темпів зростання галузі, забезпечення її стабільності в умовах кардинальних змін, спричинених війною.

Водночас висока залежність від експорту продукції вимагає радикальних заходів щодо розширення можливостей реалізації продукції сільського господарства, особливо з високим вмістом доданої вартості", - резюмували в Інституті.
За матеріалами: Економічна правда
 

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