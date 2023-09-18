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АНАЛІТИКА

Заборона на імпорт зерна: Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

 

Україна подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину через відмову скасувати заборону на імпорт української агропродукції.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка сказав в інтерв'ю Politico.

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», - сказав Качка.

Він зазначив, що Київ також готується відповісти на експорт польських овочів і фруктів. Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною у СОТ, а не через власну торговельну угоду з ЄС.

Три країни виступили проти рішення Єврокомісії щодо дозволу продажу українського збіжжя на території ЄС, прийнятого 15 вересня. Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на експорт українського зерна після винесеного рішення Єврокомісії.

«У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії», - підкреслив торговий представник.

За його словами, непокора Брюсселю з боку трьох східноєвропейських країн була не лише внутрішньою справою ЄС, але й викликала те, що він назвав «найбільшим системним занепокоєнням» - чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

«Протягом багатьох років Європейська комісія була організатором торговельних перемовин та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі», - зазначив політик.

Качка підкреслив, що системний підхід щодо ігнорування позиції інституцій ЄС з боку Будапешта і Варшави буде «проблемою для ЄС загалом» через відсутність єдності.

«Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться щодо торгових партнерів і власного союзу, тому що це може вплинути і на інші країни», - підсумував Качка.

Як повідомлялося, 15 вересня Польща та Угорщина заявили про продовження заборони на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії. До них приєдналася Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.
 

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