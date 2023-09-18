Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна встановила історичний рекорд з експорту картоплі

08:53 18.09.2023 |

Новини АПК

 

Експорт товарної картоплі з України за перше півріччя 2023 року склав 19,8 тис. тонн, що є рекордним показником.

Востаннє понад 10 тисяч тонн картоплі за перше півріччя Україна експортувала 10 років тому, тобто 2013 року, коли експорт становив 14,7 тис. тонн, свідчать підрахунки аналітиків проєкту EastFruit.

Крім того, експорт картоплі за перші шість місяців 2023 року виявився у 2,3 раза вищим від минулорічного за такий самий період і в 3,8 раза вищим, ніж у середньому за останні п'ять років.

Водночас аналітики проєкту зазначають, що географія експорту української картоплі обмежена через її низьку якість - 91% рекордного обсягу експорту картоплі з України припав на одну країну - Молдову.

З цієї ж причини наприкінці березня 2023 року оптова ціна на українську картоплю складала лише $0,16 за кілограм, що не покриває витрати фермерів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес