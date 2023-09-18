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Україна встановила історичний рекорд з експорту картоплі
08:53 18.09.2023 |
Експорт товарної картоплі з України за перше півріччя 2023 року склав 19,8 тис. тонн, що є рекордним показником.
Востаннє понад 10 тисяч тонн картоплі за перше півріччя Україна експортувала 10 років тому, тобто 2013 року, коли експорт становив 14,7 тис. тонн, свідчать підрахунки аналітиків проєкту EastFruit.
Крім того, експорт картоплі за перші шість місяців 2023 року виявився у 2,3 раза вищим від минулорічного за такий самий період і в 3,8 раза вищим, ніж у середньому за останні п'ять років.
Водночас аналітики проєкту зазначають, що географія експорту української картоплі обмежена через її низьку якість - 91% рекордного обсягу експорту картоплі з України припав на одну країну - Молдову.
З цієї ж причини наприкінці березня 2023 року оптова ціна на українську картоплю складала лише $0,16 за кілограм, що не покриває витрати фермерів.
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