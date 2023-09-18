Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу - Держдепартамент США

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої сторони обговорили Чорноморську зернову ініціативу і війну РФ проти України, повідомляє Держдепартамент США.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррешем напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Держсекретар і Генеральний секретар обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою, неспровокованою війною Росії проти України і ситуацією з безпекою на Гаїті", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.