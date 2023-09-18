Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Блінкен і Гутерреш обговорили Чорноморську зернову ініціативу - Держдепартамент США

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої сторони обговорили Чорноморську зернову ініціативу і війну РФ проти України, повідомляє Держдепартамент США.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен провів сьогодні розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррешем напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Держсекретар і Генеральний секретар обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою ініціативою, неспровокованою війною Росії проти України і ситуацією з безпекою на Гаїті", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес