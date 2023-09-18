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Україна цього сезону готова експортувати понад 56 мільйонів тонн продовольства, – Мінагрополітики
08:38 18.09.2023 |
Україна в сезоні 2023/2024 готова відправити на світові ринки понад 56 млн тонн продовольства.
Як заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, попри проблеми, завдяки праці українських аграріїв та сприятливим погодним умовам у сезоні 2023/2024 буде гарний урожай.
"Росія продовжує розігрувати карту шантажу голодом. Але "голодні ігри" вже не сприймаються світом і, що важливо, африканськими країнами. За час повномасштабної кривавої виснажливої війни Україна відправила на ринки Африки, Азії та Європи понад 90 млн тонн продовольства. І ця тенденція повинна продовжуватися", - зазначив Дмитрасевич.
Він підкреслив, що для України важлива підтримка міжнародної спільноти. Зокрема, потрібні додаткові засоби ППО для захисту інфраструктури експорту агропродукції, допомога в розмінуванні сільськогосподарських земель, у відновленні угідь і навколишнього середовища після підриву агресором Каховської ГЕС.
Раніше Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, підвищивши свій прогноз ще на 3,7 млн тонн - до 80,5 млн тонн зернових та олійних.
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