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АНАЛІТИКА

Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна

 

Уряд Румунії висловив жаль через рішення Європейської комісії не продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, але заявила про готовність розглянути план регулювання експорту Києва.

Про це йдеться в заяві румунського уряду, яку цитує "Європейська правда".

Бухарест заявив, що очікує від України плану дій щодо заходів експортного контролю "для запобігання викривленню ринку зерна в нашій країні, який вона зобов'язалася представити до кінця понеділка, 18 вересня 2023 року".

"Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів", - додали там.

У румунському уряді водночас висловили жаль, що на європейському рівні не було знайдене рішення щодо продовження обмежень на імпорт зернових із України, "на чому наполягали держави-члени ЄС, яких торкнулося це рішення".

Як відомо, Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

Але в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
 

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