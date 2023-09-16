Фінансові новини
- |
- 16.09.23
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна
23:22 15.09.2023 |
Уряд Румунії висловив жаль через рішення Європейської комісії не продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня, але заявила про готовність розглянути план регулювання експорту Києва.
Про це йдеться в заяві румунського уряду, яку цитує "Європейська правда".
Бухарест заявив, що очікує від України плану дій щодо заходів експортного контролю "для запобігання викривленню ринку зерна в нашій країні, який вона зобов'язалася представити до кінця понеділка, 18 вересня 2023 року".
"Залежно від плану дій, представленого українською стороною, уряд Румунії ухвалить рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів", - додали там.
У румунському уряді водночас висловили жаль, що на європейському рівні не було знайдене рішення щодо продовження обмежень на імпорт зернових із України, "на чому наполягали держави-члени ЄС, яких торкнулося це рішення".
Як відомо, Європейська комісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.
Але в п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ТОП-НОВИНИ
|Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу
|Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна попри вимоги Польщі та Угорщини
|Кабінет міністрів України пропонує підвищити у 2024 році мінімальну зарплату двічі - з 1 січня та з 1 квітня
|БЕБ має стати єдиним органом, який контролює економічну злочинність в Україні – Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ збільшив пропозицію готівкової валюти, полегшив держкомпаніям платежі по євробондах та дозволив купівлю валюти на протезування та реабілітацію
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
|Українці отримали $5,7 млрд переказів з-за кордону. П'ятірка країн, звідки шлють найбільше
|Українці вже понад 400 тисяч разів відкрили ФОП через «Дію»
|Україна накопичила у сховищах 14,4 мільярда кубометрів газу
|П'яте судно вийшло з Одеси новим коридором. Везе метал і ріпак
Бізнес
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap