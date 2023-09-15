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Моравецький: Польща продовжить ембарго на українське збіжжя попри рішення Єврокомісії
23:11 15.09.2023 |
Попри рішення Єврокомісії щодо скасування з 15 вересня ембарго на українське збіжжя, Польща його продовжить в односторонньому порядку.
Про це в п'ятницю під час передвиборчого виступу у місті Ельк заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.
"Я б хотів, щоб вони продовжили цю заборону, оскільки ми примусили до цього Єврокомісію шляхом ультиматуму (у червні - ред.). Але вони цього не зробили. І тому знаєте, що ми зараз зробимо: ми продовжимо цю заборону попри незгоду на це Єврокомісії. Звідси, з Елька, я кажу всім фермерам, що ми продовжимо заборону на ввезення українського збіжжя",- наголосив Моравецький під оплески слухачів.
Він додав, що Варшава в цьому питанні не слухатиме Берлін і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, і продовжить ембарго, "оскільки це в інтересах польського аграрія".
Як стало відомо, Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п'яти сусідніх країн, натомість Україна погодилася вжити запобіжних заходів, аби уникнути нових обмежень на експорт зерна до ЄС.
Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Термін дії цих заходів збігає опівночі.
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