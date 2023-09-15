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Румунія сподівається на подвоєння транзиту українського зерна у найближчі місяці
23:02 15.09.2023 |
Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну вважає реалістичним план щодо подвоєння обсягів транзиту українського зерна через порт Констанці.
Про це він заявив після зустрічі з офіційними особами України, Молдови, Єврокомісії та Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Рівень транзиту, якого ми хочемо досягти у найближчі місяці, становить чотири мільйони тонн, і це можливо», - сказав Гріндяну.
За його словами, заходи задля збільшення пропускної спроможності передбачають збільшення персоналу для прискорення проходження суден через Сулинський канал на Дунаї, а також фінансований ЄС проєкт, який допоможе зробити канал цілодобово судноплавним.
Гріндяну додав, що перевалка зерна із судна на судно у Констанці допоможе збільшити пропускну здатність порту на 500 000 тонн щомісяця. Це дасть змогу невеликим суднам перевантажувати зерно на великі судна безпосередньо у порту.
Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив, що подвоєння потужностей має бути досягнуте на початку жовтня, що «може допомогти нам вирішити щонайменше 50% нашого експорту».
Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі.
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