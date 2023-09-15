Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Румунія сподівається на подвоєння транзиту українського зерна у найближчі місяці

 

Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну вважає реалістичним план щодо подвоєння обсягів транзиту українського зерна через порт Констанці.

Про це він заявив після зустрічі з офіційними особами України, Молдови, Єврокомісії та Держдепартаменту США, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Рівень транзиту, якого ми хочемо досягти у найближчі місяці, становить чотири мільйони тонн, і це можливо», - сказав Гріндяну.

За його словами, заходи задля збільшення пропускної спроможності передбачають збільшення персоналу для прискорення проходження суден через Сулинський канал на Дунаї, а також фінансований ЄС проєкт, який допоможе зробити канал цілодобово судноплавним.

Гріндяну додав, що перевалка зерна із судна на судно у Констанці допоможе збільшити пропускну здатність порту на 500 000 тонн щомісяця. Це дасть змогу невеликим суднам перевантажувати зерно на великі судна безпосередньо у порту.

Віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков заявив, що подвоєння потужностей має бути досягнуте на початку жовтня, що «може допомогти нам вирішити щонайменше 50% нашого експорту».

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня Росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9602
  0,2779
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5611  0,04 0,11 38,3268  0,01 0,01
EUR 40,2850  0,17 0,42 41,2339  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес