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АНАЛІТИКА

Українські аграрії вже зібрали 35,2 мільйона тонн зернових та олійних

13:06 15.09.2023 |

Новини АПК

Українські аграрії вже зібрали 35,2 мільйона тонн зернових та олійних

 

В Україні станом на 15 вересня 2023 року аграрії зібрали 35,2 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"35,2 млн тонн нового врожаю намолотили аграрії усіх областей України: 29,5 млн тонн зернових та 5,7 млн тонн олійних культур", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зернові зібрано зі 6,763 млн га при врожайності 43,6 ц/га.

Станом на 15 вересня в Україні намолочено: 22,151 млн т пшениці зі 4,69 млн га (врожайність - 47,2 ц/га), 5,823 млн т ячменю зі 1,504 млн га (врожайність - 38,7 ц/га) та 386,6 тис. т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25 ц/га). Вже зібрано 58,8 тис. т кукурудзи зі 11,9 тис. га (врожайність - 47 ц/га).

Гречки намолочено 100,2 тис. т зі 70 тис. га (врожайність - 14,4 ц/га). Проса намолочено 109,4 тис. т зі 47,4 тис. га (врожайність - 23,1 ц/га). Інших зернових та зернобобових культур намолочено 831 тис. т зі 286 тис. га.

Українські аграрії всіх областей закінчують збирання ріпаку і вже намолотили понад 3,999 млн т насіння зі 1,395 млн га (врожайність - 28,7 ц/га). Станом на 15 вересня в Україні вже зібрано 1,035 млн т соняшнику зі 498,6 тис. га (врожайність - 20,8 ц/га). Сої намолочено 624,8 тис т зі 257 тис. га (врожайність - 24,3 ц/га).

Цукрових буряків викопано на площі 14,1 тис. га, накопано 617,1 тис. т при врожайності 436,8 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано до 80,5 млн т зернових та олійних.
 

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