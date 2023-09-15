В ООН повідомили про запуск програми для українських фермерів, щоб допомогти їм із розмінуванням земель і купівлею продукції

В Україні нещодавно було запущено програму для фермерів, які мають до 300 гектарів землі та стикаються з необхідністю її розмінування, повідомив речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) Савіано Абреу.

"Нещодавно ми розпочали нову програму з Всесвітньою продовольчою програмою і Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй для підтримки розмінування переважно невеликих сільськогосподарських угідь. Це програма для фермерів, які мають максимум 300 гектарів землі та стикаються з проблемою забруднення вибухонебезпечними предметами. Ми допомагаємо їм розчистити землю, щоб вони могли відновити діяльність. У нас є й інші проєкти підтримки протимінної діяльності, але ця, на мій погляд, досить цікава", - розповів Абреу в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у межах цього проєкту ООН допомагає українським фермерам не тільки відновити свою діяльність, а також зобов'язується купувати частину їхньої продукції. "Всесвітня продовольча програма закупить цю продукцію для своєї гуманітарної допомоги. Підбиваючи підсумок, це виглядає так: я розміную вашу землю, я даю вам ресурси для відновлення вашої діяльності, а потім купую принаймні частину того, що ви виробляєте, щоб забезпечити продовольчу допомогу тут або за межами країни. У такий спосіб це гарантує, що фермери матимуть дохід, а люди матимуть доступну їжу", - зазначив Абреу.

Як повідомили в УКГП, програму вже було започатковано в Харківській області, й планується найближчими місяцями розширення діяльності на Херсонську та Миколаївську області.

"Програма стартувала минулого місяця. Вона справді нова. І ми тісно співпрацюємо з обласною владою. Ми це робимо разом, навіть заявки від фермерів на отримання дотацій проходять через адміністрацію, місцеву владу", - розповіли в ООН.