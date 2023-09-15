Фінансові новини
- |
- 15.09.23
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
USDA збільшило прогноз виробництва української пшениці і кукурудзи
10:58 15.09.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, а також виробництва кукурудзи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що згідно із оновленими прогнозами USDA, в Україні у 2023/24 МР виробництво пшениці збільшиться на 1,5 млн т до 22,5 млн т, а кукурудзи - на 0,5 млн т до 28 млн т. При цьому, також зросли прогнози обсягів експорту пшениці на 0,5 млн т до 11 млн т. Прогноз щодо експорту кукурудзи залишиться без змін - 19,5 млн т.
Загалом, оновлені світові прогнози по пшениці на 2023/24 МР передбачають скорочення пропозиції, зниження споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.
Очікується скорочення світового виробництва пшениці на 6,1 млн т - до 207,3 млн т. Таке скорочення насамперед відбудеться через зниження виробництва в Австралії (-3 млн т - до 26 млн), Канаді (-2 млн т - до 31 млн т), Аргентині (-1 млн т - до 16,5 млн т) та ЄС (-1 млн т - до 134 млн т), яке лише частково компенсується збільшенням виробництва в Україні (+1,5 млн т - до 22,5 млн т). Якщо це станеться, то це буде перше зниження світового виробництва пшениці в річному обчисленні з 2018/19 МР.
Незважаючи на меншу світову пропозицію, прогноз світового споживання пшениці в 2023/24 МР майже не змінився: зменшення споживання в харчовій, насіннєвій та промисловій галузях переважно компенсується збільшенням використання в кормах та залишкового використання. Зокрема використання на кормові цілі та залишки зросте на 1 млн т як для Китаю, так і для ЄС через вологу погоду під час збору врожаю, що, як очікується, призведе до збільшення обсягів пшениці нижчої якості, що використовується на фураж.
Прогноз світової торгівлі скорочується на 2,1 млн т до 207,3 млн т через скорочення для Австралії (-2,5 млн т до 19 млн т), Канади (-1,5 млн т до 23 млн т) та ЄС (-1 млн т до 37,5 млн т) та лише частково компенсується зростанням у Казахстані (+1 млн т до 10,5 млн т).
У USDA очікують, що світові запаси пшениці цього сезону скоротяться на 7 млн т - до 258,6 млн т і будуть найнижчими з 2015/16 МР. Цього місяця кінцеві запаси скоротилися в багатьох країнах, зокрема і для багатьох країн-експортерів.
Водночас, USDA передбачає незначне зростання виробництва кукурудзи, сталі обсяги торгівлі та вищі кінцеві запаси.
Очікується зростання світового виробництво кукурудзи на 0,8 млн т - до 1 214,3 млн т. Зростання відбудеться за рахунок більшого виробництва кукурудзи в США (+0,6 млн т - до 384,4 млн т) та України (+0,5 млн т - до 28,0 млн т). При цьому, буде спостерігатися скорочення виробництва кукурудзи в країнах ЄС (-0,3 млн т - до 59,4 млн т).
Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи зріс на 2,9 млн т до 257,6 млн т, що відображає збільшення запасів в США, Бразилії, Мексиці, Україні та Китаї, яке частково компенсується зниженням запасів в Аргентині.
Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Української зернової асоціації потенційний врожай зернових та олійних в Україні у 2023 році становитиме 80,5 млн т.
В асоціації очікують, що пшениці буде зібрано 22 млн т (в 2022 було 20,2 млн т, а в 2021 - 33 млн т) та кукурдзи - 28 млн т (в 2021 році - 37,6 млн т, 2022 - 27,3 млн т).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ прийшла з обшуками до голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело
ТОП-НОВИНИ
|Суперечка навколо «військового» ПДФО. Кому дістануться гроші
|«Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ»
|Байден призначив спецпредставницю з економічного відновлення України
|Соціологія корупції. Чому 77,6% стали новою фобією Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|USDA збільшило прогноз виробництва української пшениці і кукурудзи
|Республіка Корея допоможе оновити залізницю та аеропорти України, розробити транспортний майстер-план і систему водоочищення в Київській області
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.09.23
|Україна направила першу партію видобутого урану до Канади
|Дешевшати вже не буде. Які ціни на житло в Києві восени і де найбільше ростуть ціни
|УЗ пропонує бізнесу оренду площ на 21 вокзалі
|Нафта зростає третій тиждень на тлі сильних економічних даних з Китаю
Бізнес
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse
|Volkswagen представив 550-сильний концепт ID.X Performance
|Європу наповнили дешеві китайські електромобілі. ЄС розпочинає розслідування
|Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яскравістю 2000 ніт та новий жест Double Tap
|Компанія зі США відкрила в Сінгапурі завод із виробництва чипів за $4 млрд