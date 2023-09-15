USDA збільшило прогноз виробництва української пшениці і кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту української пшениці, а також виробництва кукурудзи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що згідно із оновленими прогнозами USDA, в Україні у 2023/24 МР виробництво пшениці збільшиться на 1,5 млн т до 22,5 млн т, а кукурудзи - на 0,5 млн т до 28 млн т. При цьому, також зросли прогнози обсягів експорту пшениці на 0,5 млн т до 11 млн т. Прогноз щодо експорту кукурудзи залишиться без змін - 19,5 млн т.

Загалом, оновлені світові прогнози по пшениці на 2023/24 МР передбачають скорочення пропозиції, зниження споживання, обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Очікується скорочення світового виробництва пшениці на 6,1 млн т - до 207,3 млн т. Таке скорочення насамперед відбудеться через зниження виробництва в Австралії (-3 млн т - до 26 млн), Канаді (-2 млн т - до 31 млн т), Аргентині (-1 млн т - до 16,5 млн т) та ЄС (-1 млн т - до 134 млн т), яке лише частково компенсується збільшенням виробництва в Україні (+1,5 млн т - до 22,5 млн т). Якщо це станеться, то це буде перше зниження світового виробництва пшениці в річному обчисленні з 2018/19 МР.

Незважаючи на меншу світову пропозицію, прогноз світового споживання пшениці в 2023/24 МР майже не змінився: зменшення споживання в харчовій, насіннєвій та промисловій галузях переважно компенсується збільшенням використання в кормах та залишкового використання. Зокрема використання на кормові цілі та залишки зросте на 1 млн т як для Китаю, так і для ЄС через вологу погоду під час збору врожаю, що, як очікується, призведе до збільшення обсягів пшениці нижчої якості, що використовується на фураж.

Прогноз світової торгівлі скорочується на 2,1 млн т до 207,3 млн т через скорочення для Австралії (-2,5 млн т до 19 млн т), Канади (-1,5 млн т до 23 млн т) та ЄС (-1 млн т до 37,5 млн т) та лише частково компенсується зростанням у Казахстані (+1 млн т до 10,5 млн т).

У USDA очікують, що світові запаси пшениці цього сезону скоротяться на 7 млн т - до 258,6 млн т і будуть найнижчими з 2015/16 МР. Цього місяця кінцеві запаси скоротилися в багатьох країнах, зокрема і для багатьох країн-експортерів.

Водночас, USDA передбачає незначне зростання виробництва кукурудзи, сталі обсяги торгівлі та вищі кінцеві запаси.

Очікується зростання світового виробництво кукурудзи на 0,8 млн т - до 1 214,3 млн т. Зростання відбудеться за рахунок більшого виробництва кукурудзи в США (+0,6 млн т - до 384,4 млн т) та України (+0,5 млн т - до 28,0 млн т). При цьому, буде спостерігатися скорочення виробництва кукурудзи в країнах ЄС (-0,3 млн т - до 59,4 млн т).

Прогноз світових кінцевих запасів кукурудзи зріс на 2,9 млн т до 257,6 млн т, що відображає збільшення запасів в США, Бразилії, Мексиці, Україні та Китаї, яке частково компенсується зниженням запасів в Аргентині.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом Української зернової асоціації потенційний врожай зернових та олійних в Україні у 2023 році становитиме 80,5 млн т.

В асоціації очікують, що пшениці буде зібрано 22 млн т (в 2022 було 20,2 млн т, а в 2021 - 33 млн т) та кукурдзи - 28 млн т (в 2021 році - 37,6 млн т, 2022 - 27,3 млн т).