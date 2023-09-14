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АНАЛІТИКА

Уряд опрацьовує механізм відшкодування аграріям за гуманітарне розмінування - Шмигаль

22:52 14.09.2023 |

Новини АПК

 

Уряд найближчим часом представить конкретні пропозиції щодо підтримки аграріїв за напрямком гуманітарного розмінування.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося у Харкові, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми, фактично, розробляємо зараз із Міністерством економіки механізм відшкодування коштів нашим аграріям за гуманітарне розмінування. Деталі будуть уже незабаром... Ми закладаємо кошти у бюджет на наступний рік", - сказав Шмигаль, уточнивши, що йдеться про "значні кошти".

За його словами, відшкодування аграріям буде повним або частковим - залежно від конкретної ситуації.

Прем'єр-міністр зазначив, що процес розмінування триває. В Україні зараз є 26 спеціальних машин для цього, однак уряд робить необхідні кроки, аби їх стало більше. «До кінця року очікуємо ще кілька десятків машин. 6 машин працює сьогодні на Харківщині. Будемо нарощувати цей напрямок спільно із нашими партнерами», - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, уряд України визначив кілька пріоритетів для підтримки аграріїв у 2023 році; серед них - гуманітарне розмінування, пільгове кредитування та грантові програми.
 

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