Стрімкого зростання цін на овочі не буде, але проблеми з їх зберіганням залишаються, – Мінагрополітики

Цього року в Україні не має бути стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає пресслужба міністерства.

Він пояснив, що цьогоріч аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі.

"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", - зауважив Висоцький.

Він також розповів про інвестиції в переробну галузь. За його словами, попри війну ця сфера розвивається і декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.

Як повідомлялося, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні. При цьому найбільше у серпні подешевшали овочі - на 37,6%.