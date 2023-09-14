Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на агроімпорт з України

Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БНТ Новини.

Голосування відбулося після трохи більше ніж двох годин дебатів у пленарній залі.

124 голосами "за" депутати погодилися, що не варто продовжувати заборону на імпорт зерна з України, яка закінчується 15 вересня. Проти були 69 депутатів.

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня, у вівторок.

У зв'язку з цим у наступні два дні виникла напруга між фермерами та болгарською владою. Галузь пригрозила протестами, а влада назвала заборону українського імпорту однією з причин зростання цін в країні.

Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БНТ Новини.

Голосування відбулося після трохи більше ніж двох годин дебатів у пленарній залі.

124 голосами "за" депутати погодилися, що не варто продовжувати заборону на імпорт зерна з України, яка закінчується 15 вересня. Проти були 69 депутатів.

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня, у вівторок.

У зв'язку з цим у наступні два дні виникла напруга між фермерами та болгарською владою. Галузь пригрозила протестами, а влада назвала заборону українського імпорту однією з причин зростання цін в країні.