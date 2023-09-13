Фінансові новини
- |
- 13.09.23
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина планує розширити заборону на імпорт української аграрки після 15 вересня
11:44 13.09.2023 |
Угорщина повідомила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення національних заборон на імпорт української агропродукції для захисту своїх ринків, якщо Євросоюз не продовжить заборону, яка закінчується 15 вересня.
Про це повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у Facebook, передає Reuters.
За його словами, нові заборони стосуватимуться ширшого спектру української продукції, ніж чинні.
"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи в індивідуальному порядку", - наголосив міністр.
П'ять країн наполягають на продовженні чинної заборони ЄС після закінчення терміну її дії в п'ятницю, а Польща та Угорщина заявили, що в односторонньому порядку продовжать заборону, якщо Єврокомісія не продовжить її.
У травні Єврокомісія оголосила про "тимчасові запобіжні заходи", які забороняють імпорт деяких видів української агропродукції до цих п'яти країн, дозволяючи при цьому транзит на інші ринки. Термін дії цих заходів закінчується 15 вересня.
Як повідомлялося, напередодні польський уряд підтримав ініціативу міністра сільського господарства країни Роберта Телуса про продовження заборони на імпорт до Польщі зернових з України в односторонньому порядку після 15 вересня, коли спливає узгоджений із Європейською комісією термін ембарго.
Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна спрямує скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща не відмовиться від своїх намірів запровадити односторонні обмеження проти експорту української аграрної продукції після 15 вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Танки для розмінування і БМП Marder. Німеччини передала Україні новий військовий пакет
|Данія надасть Україні військову допомогу на ще $833 мільйони
|Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн
|Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав зміни до закону про інвестнянь
|Аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами принесли до бюджету 3,9 мільярда
|Угорщина планує розширити заборону на імпорт української аграрки після 15 вересня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.09.23
|Зеленський підписав закон про легалізацію виробництва ГМО-продуктів в Україні
|Міненерго США підвищило прогноз ціни Brent на 2023 рік - до $84,5/бар.
Бізнес
|BMW скасувала передплату на підігрів сидінь – клієнти не схотіли купувати опцію за $18 на місяць
|Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA
|Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX
|США перевірять чипи, встановлені в нових смартфонах Huawei
|Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
|Apple витрачає «мільйони доларів на день» на навчання штучного інтелекту - The Information
|Маск минулого року зірвав атаку українських дронів на Чорноморський флот РФ, відключивши Starlink — CNN