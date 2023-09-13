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Зеленський підписав закон про легалізацію виробництва ГМО-продуктів в Україні
10:46 13.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про держконтроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.
Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №5839, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 12 вересня.
Документ визначає правові та організаційні засади державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом здійснення державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції.
У ньому дано визначення термінам "генетично модифікований організм", "генетично модифікована продукція", "ГМ-продукція як харчовий продукт", запроваджується державна реєстрація ГМО тощо.
Перед ухваленням закону в другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування та ввезення ГМ-кукурудзи, а також вирощування протягом п'яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.
Документ запроваджує комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності шляхом здійснення держнагляду (контролю) за використанням генетично модифікованих організмів та обігом ГМ-продукції.
Законопроєкт також розмежовує повноваження органів державної влади задля усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалює систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнє природне середовище; запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО; удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила щодо її простежуваності; посилює держконтроль у сфері поводження з ГМО, а також встановлює відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні та в цілому на пленарному засіданні 23 серпня.
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