Зеленський підписав закон про легалізацію виробництва ГМО-продуктів в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про держконтроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №5839, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 12 вересня.

Документ визначає правові та організаційні засади державного регулювання генетично-інженерної діяльності, забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом здійснення державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції.

У ньому дано визначення термінам "генетично модифікований організм", "генетично модифікована продукція", "ГМ-продукція як харчовий продукт", запроваджується державна реєстрація ГМО тощо.

Перед ухваленням закону в другому читанні до нього внесли поправки, якими забороняється вирощування та ввезення ГМ-кукурудзи, а також вирощування протягом п'яти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

Документ запроваджує комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності шляхом здійснення держнагляду (контролю) за використанням генетично модифікованих організмів та обігом ГМ-продукції.

Законопроєкт також розмежовує повноваження органів державної влади задля усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО; удосконалює систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та навколишнє природне середовище; запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО; удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила щодо її простежуваності; посилює держконтроль у сфері поводження з ГМО, а також встановлює відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у другому читанні та в цілому на пленарному засіданні 23 серпня.

