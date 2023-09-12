Українські аграрії вже посіяли майже 1,2 мільйона гектарів озимих культур

Аграрії всіх областей України, окрім Закарпаття, станом на 11 вересня 2023 року посіяли 1,155 млн га озимих культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що в Україні вже посіяно 905,9 тис. га озимого ріпаку та 249 тис. га озимих зернових (пшениці - 228,6 тис. га, ячменю - 10,8 тис. га та жита - 9,5 тис. га).

За попередній тиждень озимого ріпаку посіяно 251 тис. га, озимих на зерно - 204 тис. га.

Аграрії Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Чернівецької областей завершили сівбу озимого ріпаку.

Найбільше озимих зернових посіяли аграрії Сумщини - 25,9 тис. га, або 50% до прогнозу, а озимого ріпаку - Дніпропетровщини - 93,4 тис. га, або 74,4% до прогнозу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 вересня 2023 року намолочено 33,7 млн т зернових та олійних.