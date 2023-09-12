В Україні запрацював благодійний фонд для допомоги аграріям у розмінуванні полів

Українська зернова асоціація (УЗА) створила міжнародний благодійний фонд, який покликаний допомогти українським аграріям розмінувати свої поля і мати змогу знову сіяти і вирощувати зерно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська зернова асоціація в Фейсбуці.

В асоціації вирішили створити фонд, який покликаний допомогти гуманітарному розмінуванню сільськогосподарських земель України, оскільки світ потребує українського зерна, а українські аграрії хочуть повернутися якомога швидше до його вирощування. При цьому, українські аграрії, які й так зазнали великих втрат від війни, а потім і від блокади українських портів, не в змозі у більшості випадків своїми силами розмінувати власні поля.

"Втрата сільськогосподарських земель для вирощування зерна матиме колосальні наслідки для аграрного сектору, економіки країни, добробуту аграріїв та доступності продовольства для десятків та сотень мільйонів людей у світі, які покладалися на постачання зерна доступної якості з України", - наголошують в асоціації.

Зібрані фондом кошти будуть спрямовуватися виключно організаціям, які навчають саперній справі, безпосередньо проводять розмінування або ж спеціалізованим фондам, які фінансують проєкти з розмінування в Україні.

Зібрані кошти не можуть бути направлені на жодні інші цілі, окрім розмінування, зокрема не можуть бути направлені на закупівлю зброї.

Як повідомлялося, 174 тис. квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують обстеження технічними та нетехнічними засобами і в разі необхідності - гуманітарного розмінування. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування на території України коштуватиме 37,4 млрд дол. США.