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Польща остаточно вирішила не відновлювати імпорт українського зерна, – прем'єр
12:51 12.09.2023 |
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордону для імпорту українського зерна.
Про це він заявив у соцмережі X.
"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", - наголосив він.
У відео до повідомленні Моравецький наголосив, що зараз Євросоюз визначається з тим, чи зберігати для Польщі та інших сусідів України тимчасове ембарго на імпорт українського продовольства, запроваджене навесні.
"Я вам скажу, чим це закінчиться: ми не відкриємо кордон. Вони повинні це враховувати, бо лише полякам вирішувати, як мають виглядати справи у нашому власному домі", - сказав він.
Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.
Утім, в уряді Польщі неодноразово погрожували в односторонньому порядку продовжити дію заборони на імпорт зерна з України після 15 серпня, попри встановлені у ЄС правила.
Україна наполягає, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту, і вважає, що Брюссель має домовитися з Польщею.
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