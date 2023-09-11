Україна експортувала вже понад 5 мільйонів тонн зернових та зернобобових

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 8 вересня 2023 року) експортувала 5,054 млн т зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 2,293 млн т пшениці, 528 тис. т ячменю, 0,6 тис. т жита та 2,22 млн т кукурудзи.

Для порівняння, за перші два місяці 2022/2023 МР Україна експортувала 5,291 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 1,651 млн т пшениці, 447 тис. т ячменю, 0,8 тис. т жита та 3,174 млн т кукурудзи.

Станом на 8 вересня 2023 року Україна експортувала 467 тис. т зернових та зернобобових (станом на 9 вересня 2022 року - 993 тис. т), у тому числі: 268 тис. т пшениці (за 8 днів вересня торік - 394 тис. т), 30 тис. т ячменю (117 тис. т), 166 тис. т кукурудзи (480 тис. т). Україна у вересні цього року не експортувала жито, тоді як за 8 днів вересня торік було експортовано 0,3 тис. т.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 26,7 тис. т борошна (за аналогічний період 2022/2023 МР було експортовано 15,6 тис. т).

Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.