У серпні Україна збільшила експорт пшениці на 46% - аналітики

За підсумками серпня 2023 року Україна експортувала 1,2 млн т пшениці, що на 46% більше обсягів експорту в липні та на 36% перевищує показник серпня 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал "АПК-Інформ".

Зазначається, що до п'ятірки найбільших імпортерів української пшениці у серпні цього року увійшли: Румунія (31% від загального обсягу поставок), Іспанія (24%), Єгипет (17%), Італія (6%) та Греція (5%).

"При цьому обсяги поставок до Єгипту сягнули 204,3 тис. тонн, що є другим місячним показником з початку повномасштабного вторгнення (в червні цього року до Єгипту було експортовано 237,8 тис. тонн пшениці) і в 3,2 раза перевищує показник липня 2023 р. Традиційно Єгипет є ключовим імпортером української пшениці. Але обсяги поставок до цієї країни суттєво скоротились через блокаду російськими військами українських портів на Чорному і Азовському морях", - зауважують аналітики.

За оцінками «АПК-Інформ», у 2023/24 МР експорт пшениці з України може сягнути 12,5 млн т, що на 26% менше, ніж у попередньому сезоні. Валовий збір у 2023 р. оцінюється у 20,6 млн т, що майже відповідає показнику попереднього сезону (20,7 млн т). Проте зупинена "зернова угода" та постійні обстріли портової інфраструктури обмежують можливості поставок як пшениці, так і іншої агропродукції на зовнішні ринки.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, у серпні 2023 року Україна експортувала 4,3 млн т продукції АПК, що на 16% більше, ніж у липні цього року.