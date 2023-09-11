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Україна збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4%
16:43 11.09.2023 |
Україна у 2022/2023 маркетинговому році збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4% у порівнянні із 2021/2022 МР.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації "Укроліяпром".
"Однією з основних особливостей 2022/23 МР стало значне нарощування переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях , починаючи з 2023 року, після заборони його ввезення деякими країнами ЄС. Це дало змогу значно наростити переробку насіння соняшнику всередині країни, а відповідно виробництво та експорт олії соняшникової - на 25,4% та соняшникового шроту - на 27,3% проти 2021/22 МР", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вісім місяців 2023 року експорт насіння соняшнику скоротився проти відповідного періоду 2022 року на 58%, що дало змогу значно наростити його переробку на вітчизняних потужностях та відповідно виробництво і експорт продукції з високою доданою вартістю.
У 2022/23 МР виробництво та експорт соєвої олії зросли на 18%, експорт шроту соєвого - на 19,4%. В асоціації вважають, що ці показники могли бути вищими, за умови збільшення переробки сої всередині країни, особливо враховуючи, що експорт продуктів її переробки здійснюється, головним чином автомобільним та залізничним транспортом.
Також у 2023 році Україна наростила переробку насіння ріпаку, що підтверджується зростанням експорту олії ріпакової у липні - серпні цього року проти відповідного періоду 2022 року у понад 20 разів.
Асоціація "Укроліяпром" прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році в Україні виробництво основних видів насіння олійних культур зросте на 18,8%.
Зазначається, що зростання прогнозується як за рахунок зростання площ на 12,1% , так і за рахунок зростання урожайності в середньому на 5,7% завдяки сприятливим погодним умовам. Найбільше зростання виробництва прогнозується по насінню соняшнику - на 15%.
Як повідомляв Укрінформ, асоціація «Укроліяпром» прогнозує, що у сезоні 2023/2024 в Україні може бути вироблено до 5 млн т соняшникової олії, при цьому експорт може зрости до 4,7 млн т.
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