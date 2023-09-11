Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4%

16:43 11.09.2023 |

Новини АПК

 

Україна у 2022/2023 маркетинговому році збільшила виробництво та експорт соняшникової олії на 25,4% у порівнянні із 2021/2022 МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації "Укроліяпром".

"Однією з основних особливостей 2022/23 МР стало значне нарощування переробки насіння соняшнику на вітчизняних потужностях , починаючи з 2023 року, після заборони його ввезення деякими країнами ЄС. Це дало змогу значно наростити переробку насіння соняшнику всередині країни, а відповідно виробництво та експорт олії соняшникової - на 25,4% та соняшникового шроту - на 27,3% проти 2021/22 МР", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вісім місяців 2023 року експорт насіння соняшнику скоротився проти відповідного періоду 2022 року на 58%, що дало змогу значно наростити його переробку на вітчизняних потужностях та відповідно виробництво і експорт продукції з високою доданою вартістю.

У 2022/23 МР виробництво та експорт соєвої олії зросли на 18%, експорт шроту соєвого - на 19,4%. В асоціації вважають, що ці показники могли бути вищими, за умови збільшення переробки сої всередині країни, особливо враховуючи, що експорт продуктів її переробки здійснюється, головним чином автомобільним та залізничним транспортом.

Також у 2023 році Україна наростила переробку насіння ріпаку, що підтверджується зростанням експорту олії ріпакової у липні - серпні цього року проти відповідного періоду 2022 року у понад 20 разів.

Асоціація "Укроліяпром" прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році в Україні виробництво основних видів насіння олійних культур зросте на 18,8%.

Зазначається, що зростання прогнозується як за рахунок зростання площ на 12,1% , так і за рахунок зростання урожайності в середньому на 5,7% завдяки сприятливим погодним умовам. Найбільше зростання виробництва прогнозується по насінню соняшнику - на 15%.

Як повідомляв Укрінформ, асоціація «Укроліяпром» прогнозує, що у сезоні 2023/2024 в Україні може бути вироблено до 5 млн т соняшникової олії, при цьому експорт може зрости до 4,7 млн т.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1979
  0,0732
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3643  0,02 0,05 38,1246  0,01 0,03
EUR 40,1732  0,01 0,03 41,1579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес