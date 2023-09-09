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АНАЛІТИКА

Світовий урожай пшениці цього року стане другим рекордним в історії, – ФАО

23:05 08.09.2023 |

Новини АПК

 

Світовий збір зерна у 2023 році може бути на рівні рекордного 2021 року.

Як повідомляється в огляді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), оцінку світового врожаю цього року у вересні порівняно з липнем (у серпні огляд не виходив) знижено на 4 млн тонн. Але незважаючи на це, світовий урожай може виявитися на 0,9% вищим порівняно з минулорічним і скласти 2,82 млрд тонн, що відповідає рекордному показнику 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

Так, прогноз збирання пшениці знижено на 2,2 млн тонн, до 781,1 млн тонн.

"Очікується, що світове виробництво пшениці скоротиться на 2,6% порівняно з минулим роком, проте стане другим за величиною показником за всю історію спостережень", - йдеться в огляді.

Найбільше зниження торкнулося виробництва в Канаді та ЄС через посушливу погоду. Прогноз урожаю пшениці в Китаї знижений через зливи в низці ключових зерновиробних регіонів. Це зниження було частково компенсовано підвищенням прогнозу в США, Індії та Україні, "на що вказують представлені урядами цих країн актуальні дані про рясніший, ніж очікувалося раніше, врожай".

Прогноз збору фуражного зерна знижений на 1,3 млн тонн, до 1,51 млрд тонн, що обумовлено в основному скороченням врожаїв ячменю та вівса. Але цей показник на 2,7% вищий за минулорічний. Так, оцінка збору ячменю знижена на 2,9 млн тонн, до 143,8 млн тонн (на 5,6% нижче за показник минулого року). Збір вівса стане найнижчим за останні 11 років - 23,1 млн тонн.

Водночас виробництво кукурудзи може досягти рекордного рівня - 1,22 млрд тонн. Прогноз підвищений на 3,6 млн тонн, в основному через "багатший, ніж очікувалося, врожай у Бразилії та Україні". Це дозволить з лишком компенсувати зниження прогнозу зі збирання кукурудзи в США та ЄС.

Урожай рису цього року ФАО оцінює в 523,2 млн тонн. Це на 500 тис. тонн нижче за липневий прогноз, але на 1,1% вище, ніж було зібрано минулого сезону.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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