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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Українські аграрії вже зібрали 33,7 мільйона тонн зернових та олійних
11:49 08.09.2023 |
В Україні станом на 8 вересня 2023 року зібрано 33,7 млн т зернових та олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що аграрії вже зібрали 29,309 млн т зернових зі 6,697 млн га при врожайності 43,8 ц/га.
Станом на 8 вересня в Україні намолочено: 22,149 млн т пшениці зі 4,689 млн га (врожайність - 47,2 ц/га), 5,822 млн т ячменю зі 1,504 млн га (врожайність - 38,7 ц/га) та 386,5 тис т гороху зі 154,4 тис. га (врожайність - 25 ц/га).
Гречки намолочено 63,3 тис т зі 45 тис. га (врожайність - 14,2 ц/га). Проса намолочено 79,4 тис т зі 33 тис га (врожайність - 23,8 ц/га).Інших зернових та зернобобових культур намолочено 807,2 тис т зі 271 тис. га.
В Одещині намолотили вже понад 3 млн т зерна, Вінниччині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині - більш як 2 млн т зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур на Хмельниччині - 64,1 ц/га.
Крім того, станом на 8 вересня аграрії зібрали вже 4,353 млн т олійних культур, у тому числі: понад 3,999 млн т ріпаку зі 1,395 млн га (98% засіяних площ) при врожайності 28,7 ц/га; 199,3 тис т насіння соняшнику зі 107,4 тис га, (врожайність - 18,6 ц/га); 154,1 тис т сої зі 60 тис га (врожайність - 25,7 ц/га). Аграрії 18 областей закінчили збирання ріпаку.
Цукрових буряків викопано на площі 2,6 тис. га, накопано 116 тис т при врожайності 449,6 ц/га.
Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація прогнозує, що у 2023 році в Україні буде зібрано до 80,5 млн т зернових та олійних.
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