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Lloyd's веде переговори з ООН про страхування перевезень українського зерна
17:23 07.09.2023 |
Lloyd's of London веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо надання страхового покриття для поставок українського зерна, якщо вдасться досягти нової угоди щодо Чорноморського коридору.
Про це агентству Reuters заявив генеральний директор компанії Джон Ніл, передає Укрінформ.
"Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь - так... Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися", - сказав Ніл, додавши, що ці розмови включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше.
Забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для вантажів, що вивозяться з України. "За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", - сказав Ніл.
Він зазначив, що за оцінками ринку Lloyd's, збитки від війни в Україні, за вирахуванням перестрахування, становлять 2 мільярди доларів США.
Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра економіки України Олександр Грибан заявив у серпні, що Україна завершує розробку схеми з глобальними страховиками для страхування зернових суден, що прямують до та з чорноморських портів.
За його словами, угода «наразі розробляється та активно обговорюється» між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, зокрема Lloyd`s of London.
Росія заявила про припинення продовження дії зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались. Це спровокувало страхові компанії до перегляду політики покриття вантажних суден, які працюють у Чорному морі.
Зокрема Лондонський страховий ринок Lloyd's of London вже вніс чорноморський регіон до ризикового переліку.
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