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АНАЛІТИКА

Розвиток експорту допоможе підприємствам м'ясної галузі в період війни - Ігор Ляховський

20:18 06.09.2023 |

Новини АПК

Вітчизняним м'ясопереробним підприємствам необхідно зайнятися експортом своєї продукції. Таку думку висловив засновник ТзОВ «Агро-Інвест» та керівник групи з експорту мʼяса Асоціації «Мʼясної галузі» Ігор Ляховський.

Основним ринком збуту свинини в Україні, як наголошує експерт, зараз виступають ЗСУ, мережі рітейлу та великі переробні підприємства, в той час, як раніше значна частина мʼяса розподілялася на середніх та малих переробників.

«М'ясний бізнес в Україні на межі виживання. Ринок суттєво звузився через зменшення чисельності населення (по різним даним 7-10 млн українців виїхали з країни), доходи покупців мʼяса і мʼясних виробів в Україні зменшилися. В таких умовах порятунком для галузі, яка не дивлячись на війну розвивається, має стати розширення ринків збуту через експорт. Для прикладу, Філіппіни, В'єтнам, КНР, Південна Корея, Японія, Велика Британія, а також країни Євросоюзу - це ринку збуту для вітчизняної мʼясної галузі» - зазначив Ігор Ляховський.

При цьому Ігор Ляховський  наголошує, що експорт не настільки важкий і складний, як здається виробникам, які ним ще не займалися. Більшість підприємств м'ясної галузі України працюють на рівні міжнародних стандартів контролю якості та безпеки, а відтак не матимуть проблем зі своєю продукцією на зовнішніх ринках.

«Я впевнений, що наші підприємства успішно з цим справляться при умові відкриття вільного доступу до ринків інших країн компетентними державними органами нашої країни» - підсумував Ігор Ляховський.

Більш детально про розвиток експорту м'яса та м'ясної продукції, експерти обговорять на бізнес-форумі «Зерно. Свині. М'ясо - 2023», який відбудеться 15 вересня в м. Київ, Гольф Центр Київ (вул. Оболонська набережна,  20).

Зареєструватися для участі на форумі та ознайомитися з програмою конференції можна на сайті форуму https://meatindustry.com.ua
 

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