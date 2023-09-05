Україна у серпні збільшила експорт агропродукції на 16% - УКАБ

У серпні 2023 року Україна експортувала 4,3 млн т агропромислової продукції, що на 16% більше, ніж у липні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначається, що не вся продукція встигла фізично перетнути кордон, оскільки значна кількість транспорту ще стоїть в чергах на виїзд, і в серпні ця тенденція стала більш відчутною.

В асоціації наголошують, що зростання обсягів експорту у серпні - це неймовірний результат. Україна збільшила агроекспорт не зважаючи на на: всі перешкоди (обстріли росією річкової інфраструктури Дунаю, падіння рівня води в Дунаї, заборона експорту ряду ключових позицій українського експорту в сусідні країни тощо), а також відсутність морського експорту.

Найбільш результативним каналом залишаються річкові порти Дунаю, дякуючи яким було експортовано 64% обсягів експорту в серпні.

За даними асоціації, минулого місяця Україна експортувала 2,3 млн т зернових культур, що на 2% більше, ніж у липні цього року. Частка пшениці у структурі експорту зернових становила 52%, кукурудзи - 39% та ячменю - 9%.

Експорт олійних з України у серпні зріс у 2,3 рази у порівнянні з липнем - до 548,9 тис. т (частка ріпаку у структурі експорту становила 94%, соєвих бобів - 4% та насіння соняшнику - 1%). У серпні Україна експортувала 548,9 тис т рослинних олій (у липні - 549,4 тис т). Частка олії соняшникової у структурі експорту олій становила 81%, ріпакової олії - 17% та соєвої олії - 2%).

Зазначається, що у серпні Україна на 15% збільшила експорт макухи після вилучення рослинних олій - до 367,3 тис. т (частка соняшникової макухи - 98% та соєвої - 2%).

В УКАБ наголошують, що вересень є важливим щодо визначення подальших тенденцій в українському експорті, бо 15 вересня 2023 року має припинити дію введена заборона на експорт в сусідні країни 4-х ключових позицій. Зняття цього обмеження суттєво покращить ситуацію з українським експортом, на що сподівається весь український агросектор.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2023 року Україна експортувала 3,7 млн т агропромислової продукції, що на 29% менше, ніж у червні цього року.