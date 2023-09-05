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В Україні розпочалася сівба озимих культур
14:35 05.09.2023 |
Аграрії всіх областей України активно сіють ріпак та розпочали сівбу озимих культур на зерно.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що станом на 5 вересня 2023 року вже посіяно 699,7 тис. га озимих, з яких ріпаку - 654,9 тис. га та 44,8 тис. га зернових (пшениці - 42,5 тис. га, ячменю - 1,2 тис. га та жита - 1,1 тис. га).
Завдяки сприятливим погодним умовам сівбу ріпаку вже завершили сільгосптоваровиробники: Волинської, Полтавської, Сумської та Тернопільської областей. Найбільша площа посіву ріпаку наразі на Тернопільщині - 72,5 тис. га, далі йдуть Вінниччина - 67,2 тис. га та Кіровоградщина - 59,4 тис. га.
У міністерстві зауважують, що переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами в 2024 році в порівнянні з минулим сезоном.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 вересня 2023 року зібрано понад 33 млн т нового врожаю, у тому числі: 29,184 млн т зернових та понад 4 млн т олійних культур.
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